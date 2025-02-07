Ереван, 7 февраля, 2025, 18:21 — ИА Регнум. В Армении бывшего командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Джалала Арутюняна суд приговорил к 5,5 года лишения свободы. Об этом 7 февраля заявили в пресс-службе суда.

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Отмечается, что уголовный суд Сюникской области признал генерал-лейтенанта Арутюняна виновным в совершении служебной халатности в 2020 году, которая привела к смерти военных.

В пресс-службе добавили, что, по словам адвокатов, он не признаёт своей вины.

Нагорный Карабах является спорной территорией, в которой преимущественно проживают армяне, однако земля исторически закреплена за Азербайджанской ССР в качестве автономной области. После распада СССР регион перенес две войны, и по результатам последней Азербайджан практически полностью взял контроль над территорией.

Как передавало ИА Регнум, на данный момент Армения и Азербайджан продолжают обсуждение условий мирного договора между странами. Несогласованными остаются вопрос окончательного признания Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов территориями Азербайджана и вопрос разблокировки транспортно-логистических коммуникаций на Южном Кавказе, а также открытие границ.

В январе в Баку начался судебный процесс по уголовным делам в отношении бывших лидеров Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа. Отмечается, что 15 человек обвиняют в преступлениях против мира и человечества, терроризме, убийствах и других преступных деяниях, суд рассмотрит дело по 2548 эпизодам.