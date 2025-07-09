На фоне военных поражений и вызванного ими затяжного внутриполитического кризиса (в очередной раз обострившегося с середины июня), правительство Армении выступило с обвинениями в адрес России.

Иван Шилов ИА Регнум

В начале июля МИД республики вручил ноту протеста послу России из-за «недружественных высказываний» на российских телеканалах и «нападок на деятельность армянских властей». Власти во главе с премьером Николом Пашиняном возлагают на Москву вину за собственные просчёты, последовательно «доламывая» отношения, сложившиеся за последние 500 лет.

За эти годы оба народа не раз воевали плечом к плечу и вместе строили общую общее будущее в единой стране. Однако похоже, что в Ереване хотят перечеркнуть все главы многовековой дружбы ради своих политических амбиций.

Хотя в прошлом Россия, исторически дружественно относившаяся к армянскому народу, не раз приходила ему на помощь.

Историю российско-армянских отношений можно отсчитывать с момента возникновения Руси как государства, если не ранее. Купцы-армяне активно участвовали в торговле на пути «из варяг в греки», вдоль которого складывалось древнерусское государство.

По мнению специалистов по Средним векам, уже с XII века армянская колония существовала в Киеве. Той же эпохой (1185-й год) датируется поход против турок-сельджуков грузино-армянского войска под началом новгородского князя Юрия Андреевича — сына Андрея Боголюбского и супруга-соправителя царицы Тамары.

В Москве армянские торговцы и ремесленники селятся уже в XIV веке. В царствование Ивана Грозного в столице Русского царства действовал армянский храм — догматические различия между православной и армянской апостольской церквами не мешали взаимовыгодным контактам.

Считается, что в память об армянских воинах, участвовавших во взятии Казани, царь Иван Грозный посвятил один из приделов Покровского собора святому Григорию — просветителю Армении.

Более того, на Руси уже тогда работала, как бы сейчас сказали, творческая интеллигенция армянского происхождения.

Придворным живописцем, автором парсун (портретов) царя Алексея Михайловича был художник Аствацатур Салтанян, которого в русских документах называли Богданом Салтановым — выходец из диаспоры, из персидского города Исфахан. К слову, в Москву художник прибыл по протекции влиятельного армянского купца Захара Саградова (Сараджяна), который также был послом персидского шаха Аббаса II при русском дворе.

К тому моменту историческая территория Армении была уже давно поделена между двумя могучими, и постоянно враждующими державами — Персией и Османской империей, в чьём соперничестве армяне часто оказывались «крайними».

Древняя страна меж двух огней

История армянской государственности — которую как правило отсчитывают с IV века до н. э. — знала блестящие эпохи. Например в годы правления Тиграна II Великого (I век до н. э. — I век н. э.) — государство с покорёнными землями простиралось от Средиземного до Каспийского морей. Но эта история не была непрерывной. Армянские земли не раз становились объектом дележа крупных соседей: Римской империи и Персии, Византии и Арабского халифата, сельджуков, монголов, Тимуридов.

В середине XVI века, после очередной войны, османский султан и персидский шах (Ираном на тот момент правила тюркская династия Сефевидов) разделили Армению примерно по линии современной турецко-армянской границы. Западная часть досталась туркам, Восточная — с Эриванью (Ереваном) — персам.

В суннитской Турции и шиитском Иране положение армян-христиан было двойственным. С одной стороны, армянские купцы богатели на торговле с Европой и Россией, и выполняли дипломатические поручения. С другой стороны, «иноверный» народ всегда находился на положении подданных второго сорта, и дело было не только в джизье — налоге, который брали с «неверных».

«Кийский крест с предстоящими» (слева: император Константин, царь Алексей Михайлович, патриарх Никон; справа: императрица Елена, царица Мария Ильинична). Художник Богдан Салтанов

В 1604 году шах Аббас I провёл настоящую этническую чистку, которая в памяти армянского народа осталась под именем Сургун («Изгнание»): около 350 тысяч армян были изгнаны из родных мест. Города и сёла подверглись разграблению. Шах повелел переселить иноверцев вглубь Персии, но многие депортированные по дороге погибли или были убиты в пути.

В Турции армянских крестьян «всего лишь» давили непосильными поборами, но во время войн с Ираном жители пограничья страдали первыми — причём, не только от султанских и шахских войск, но и от кочевников-курдов.

Армянская знать (а вплоть до XVIII христианские князья — мелики, вассалы персидского шаха, ещё сохраняли власть в небольших владениях в Нагорном Карабахе) искала покровительства у единоверных владык, в первую очередь — у русских царей.

Особую роль играло духовенство апостольской церкви. Но и при последних Рюриковичах, и при Борисе Годунове Русское царство, не имея ресурсов для военного похода в Закавказье, ограничивалось только политической и финансовой поддержкой. С эпохой Смутного времени (совпавшей с Великим Сургуном) кавказское направление временно было забыто.

Живы благодаря Богу и царю

В правление первых царей из династии Романовых армяне стали всё чаще обращаться за помощью России. Известно несколько грамот, посланных армянскими купцами царю Алексею Михайловичу, с просьбой разрешить продажу шёлка в Европу через территорию России. При Петре Первом объёмы торговли с армянскими купцами постоянно росли, так что царь в указе Правительствующему Сенату особо отметил: «Персидский торг умножить, и Армян как возможно приласкать и облегчить в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда».

С другой стороны, в 1725-м незадолго до смерти императора Петра Великого в Петербург пришло прошение карабахских меликов и католикосов Есаи и Нерсеса:

«Ваше Императорское Величество!.. Мы окружены безжалостными врагами: персами, османскими турками, дагестанцами и другими. Мы до сих пор боремся с ними, отбиваемся, но остались живы, благодаря тому, что у нас наверху есть Бог, а на земле — Вы, Ваше благочестивое и Боголюбивое величество — наша надежда и опора. Мы умоляем Вас, великий Государь, прийти к нам на помощь».

В момент отправки послания в Закавказье вторглись турки — Ереван и армянские общины Тифлиса и Нахичевани опять испытали на себе жестокость завоевателей.

Давид Бек (Взятие крепости Зеву). 1945. Национальная галерея Армении

Давид-бек и Мхитар Спарапет, поднявшие в 1722-28 году восстание в Восточной Армении, рассчитывали на помощь русского царя. К тому моменту продвижение России в Закавказье ещё не достигло Армении, но наша страна принимала в своих пределах христианских беженцев — так, к примеру, при Екатерине II на берегах Дона возник город Нор-Нахичеван (Новая Нахичевань), ныне район Ростова-на-Дону.

За что погиб Грибоедов

Изменения в положении хотя бы восточной части армянского народа, произошли после выигранных Россией русско-персидских войн 1804–1813 и 1826–1828 годов и русско-турецкой войны (1828–1829 гг.). Заслуга в освобождении Еревана от персидского ига принадлежит герою войны 1812 года и Заграничного похода, участнику взятия Парижа Ивану Паскевичу. За взятие Еревана генералу был присвоен графский титул и прибавление к фамилии — Паскевич-Эриванский.

Переход христиан Восточной Армении под защиту единоверной России был закреплён Туркманчайским договором 1828 года с проигравшей Персией. По XV главе этого договора потомки угнанных в Персию армян имели право свободной репатриации в Российскую империю. Россия также настаивала на освобождении армянских невольников.

Здание русского посольства в Тегеране. 1858 год

К слову, за соблюдением условий договора следил посол империи в Тегеране Александр Грибоедов, он же составлял для Паскевича доклады о ходе репатриации армян из Адербейджана (иранского Южного Азербайджана) на новые российские земли — отмечая, что «перешедшие из Персии — большею частью, ремесленники и хлебопашцы», и следовательно, могут принести большую пользу на исторической родине.

И именно то, что поэт и дипломат укрывал на территории миссии грузин и армян, стало одной из причин нападения на посольство, в котором Грибоедов погиб. «Заминая» инцидент, чреватый новый войной, шахское правительство демонстрировало готовность к соблюдению Туркманчайского мира — в Россию переселились от 40 до 90 тысяч армян.

По условиям Адрианопольского мира 1829 года с территории Османской империи в Россию переселилось ещё до 100 тысяч, которые заселили территории современной Грузии, Армении, а также — нынешнее Краснодарский край и Ставрополье. На протяжении XIX века наши консулы в Стамбуле и Тегеране выполняли роль защитников прав местного христианского населения, в том числе — и армян. За оградой дипмиссий находили убежище армяне, преследуемые по религиозным и политическим мотивам.

Великое Злодеяние

В начале XX века по всему миру начали набирать силу националистические движения. Не стала исключением и Османская империя, где с одной стороны, набирал силу турецкий национализм (оформившийся в движение младотурок), с другой стороны, соблюдения прав стали требовать как арабо-мусульманские, так и христианские (армяне, греки, ассирийцы) подданные султана.

Первую мировую войну армяне восприняли как надежду на избавление, но она принесла самую большую трагедию в истории древнего народа. С началом войны младотурецкий триумвират (Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша), который держал под контролем султанское правительство, начал реквизицию имущества христиан. С подачи триумвирата султан Мехмед VI, также носивший титул халифа правоверных, объявил джихад — что стало поводом для нападений на христиан.

Добровольческие армянские дружины со всего мира вливались в Русскую армию. «Турецкие» армяне, страдавшие от османского гнета, часто встречали войска Кавказского фронта как освободителей, оказывая им поддержку. В ответ султанское правительство обвинило армян в государственной измене и предательстве.

Тела убитых армян — жертв геноцида, 1915 год

С апреля 1915 началась депортация армян из Западной Армении, Анатолии и Киликии, сопровождавшаяся массовыми убийствами мирного населения. В армянской истории эти события стали известны как «Мец Егерн» — «Великое злодеяние», а европейской и российской историографии, как геноцид народа османской Армении. История Геноцида — тема для отдельного разговора, отметим лишь, что от рук солдат султанской армии и курдского иррегулярного ополчения, а также во время «маршей смерти» погибло не менее 1,5 млн армян.

Армянские ополченцы давали отпор туркам — в историю вошла героическая оборона города Ван в апреле–мае 1915 года, но без помощи России сопротивление было бы обречено.

Западные историки реже обращают внимание на тот факт, что с продвижением Кавказского фронта в 1916 году на территории, занятой русскими войсками, и в самой Российской империи нашли убежище от 350 тыс. до 400 тыс. армян. Многие армянские историки полагают, что благодаря решению императора Николая II открыть границу для приёма беженцев армянская нация была спасена от полного уничтожения.

Планы на послевоенное переустройство Османской империи предполагали восстановление присутствия армянского народа на исторических землях. Планы спутала революция в России. Кавказский фронт рухнул, регион погрузился в хаос. Провозглашённая в 1918 году первая Республика Армения во главе с националистической партией «Дашнакцутюн» оказалась зажата между Турцией и новообразованным Азербайджаном. Междоусобную войну, эпицентром которой стал Карабах, остановила в 1920 году Красная Армия.

С 1921 году армянская республика существует в нынешних границах — с Зангезуром (на который претендовали турки и азербайджанцы), а в рамках Азербайджанской ССР в 1923 была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Вновь на долгие годы наша страна — теперь называвшаяся Советским Союзом — гарантировала мир и спокойное развитие армянского народа.

Множество его представителей погибли на фронтах Великой Отечественной за общую свободу, сто армян были удостоены звания Героев Советского Союза. При этом численность народа и до войны, и после продолжала расти, увеличившись с 1920-х по 1980-е увеличилась более чем в два раза — с 1 млн 300 тысяч до 3,3 млн человек.

Даже на излёте существования СССР, в перестроечном 1988 году, пострадавшим от землетрясения городам Спитак и Ленинакан (ныне Гюмри) помогали всей страной.

Единственный мост

С восстановлением независимости в 1991 году в истории Армении, увы, начались тёмные годы (тёмные иногда в буквальном смысле — из-за перебоев в электроэнергии). С 1988 шёл карабахский конфликт, который с распадом Союза перерос в стадию полномасштабной войны. Республику держал в блокаде не только Азербайджан, но и его историческая союзница — Турция. Находящаяся к северу Грузия была охвачена гражданской смутой и вела войны с Южной Осетией и Абхазией, и поэтому ни о каком нормальном транзите через грузинскую территорию не могло идти и речи.

Сергей Гунеев/РИА Новости Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри

Единственный газопровод, который вёл из России в Армению через Грузию не раз был объектом атак диверсантов в грузинском Марнеульском районе, населённом этническими азербайджанцами.

Второй Армянской республике не хватало самого необходимого — зерна, бензина, электроэнергии. В 1992-м электричество в республике могли давать на 1 час в сутки. Зимой 1992-93 годов температура в домах зачастую не превышала нуля градусов. На дрова для печек-буржуек шли деревья, в том числе из городских парков. Всё это время, напомним, в Арцахе — Карабахе шла война, на которой гибли как местные жители, так и добровольцы из «Большой Армении» и диаспоры.

В этих условиях гарантом существования Армении стала созданная ещё в 1941-м советская, а затем российская база (ныне 102-я база ВС России в Гюмри), через которую Москва могла поддерживать наших исторических армянских союзников.

Самоубийственный разрыв

В мае 1994 года при участии России была остановлена Карабахская война (ещё никто не знал, что она будет первой), причём остановлена на линии, устраивающей армянскую сторону. На долгие 26 лет в регионе установился статус-кво, в рамках которого существовала непризнанная Нагорно-Карабахская республика — Республика Арцах. Охрану границ Армении с Турцией и Ираном взяли на себя российские пограничники.

Россия также заняла лидирующие позиции в военных поставках для вооружённых сил Армении. Часть вооружений, включая системы ПВО, радиолокаторы и боеприпасы, поставлялись в кредит под льготные условия.

Армения также присоединилась к Организации договора о коллективной безопасности, принимая участие во всех учениях организации. Ситуация начала меняться после «Бархатной революции» 2018 года, когда к власти пришло правительство Никола Пашиняна.

Под его руководством Армения начала сокращать закупки вооружений, в том числе систем ПВО, и взяла курс на сотрудничество с Западом, вероятно рассчитывая, что ЕС или НАТО смогут обеспечить безопасность страны и решение карабахского вопроса. Однако на деле вышло ровно наоборот. Вторая Карабахская война 2020 года завершилась полным разгромом армии непризнанной НКР. Правительство Пашиняна постаралось по возможности минимизировать участие в конфликте. Более того, прибывающие в Ереван армянские добровольцы со всего мира так и не получили возможности оказаться на фронте.

Иными словами, второй обороны Вана в этот раз не получилось. Правительство Пашиняна решило прекратить сопротивление, проигнорировало требования населения, отказавшись от поддержки Арцаха и пойдя на переговоры. Армянская оппозиция обвинила в правительство закулисном сговоре и сдаче территорий в обмен на обещание членства в Евросоюзе.

Тем не менее, от полного разгрома армянская сторона была спасена благодаря вмешательству нашего миротворческого контингента, который разделил враждующие стороны и установил в регионе режим прекращения огня. Россия также развернула в регионе группы сапёров и спасателей, которые занялись разминированием местности и оказанием помощи местному населению. Однако в ответ правительство Пашиняна возложило вину за военное поражение на Россию, высказав претензии относительно несвоевременных или неполных поставок уже оплаченного оружия.

Откровенное нежелание правительства страны как-либо модернизировать собственные вооружённые силы в 2023 году вновь привело к обострению отношений с Азербайджаном. Однако и здесь правительство Армении отказалось от вооружённого сопротивления, по сути устранившись от конфликта, что в итоге привело к установлению Азербайджаном полного контроля над Карабахом.

В ответ правительство Армении… вновь обвинило поражениях Россию, постепенно перейдя к сворачиванию оборонного сотрудничества. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в 2024 году заявил, что с января 2021 года доля России в новых контрактах на поставки оружия Армении сократилась до менее чем 10%. Он пояснил, что это «выбор России», которая, по его словам, не поставляла необходимое оружие.

Поэтому в военном плане Армения решила переориентироваться на Запад, забыв о своих обязательствах, и начала один за одним сжигать мосты в отношениях с Россией по всем направлениям. И остаётся надеяться, что армянским властям не удастся разрушить многовековую историю сотрудничества между двумя народами.