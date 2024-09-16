Тбилиси, 16 сентября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан согласовали уже 80% текста мирного договора, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Тбилиси 16 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Ереван выступил с инициативой подписания мирного договора и дальнейшего установления дипломатических отношений.

«В результате почти двухлетних переговоров Армения и Азербайджан смогли в значительной степени согласовать текст соглашения об установлении мира, примерно на 80%, мы предложили Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения, установить дипломатические отношения, продолжить переговоры по всем вопросам, представляющим взаимную значимость», — отметил Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, для региона Южного Кавказа крайне важно разблокировать и возобновить работу всех экономических структур и путей. Он добавил, что действительно верит в то, что у двух стран есть историческая возможность закрыть страницу конфликта в Нагорном Карабахе и установить мир в регионе. Он также убежден, что бенефициарами этого мира станут не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран.

Нагорный Карабах — это спорная территория, населённая преимущественно армянами, но исторически закрепленная за Азербайджанской ССР в качестве автономной области (НКАО). После распада СССР произошло две карабахских войны, и по результатам последней Азербайджану удалось практически полностью взять территорию под контроль.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения между странами.