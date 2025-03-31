Баку, 31 марта, 2025, 21:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Германии в Баку Ральфа Хорлеманна в связи с публикацией президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о Нагорном Карабахе. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба МИД на сайте ведомства.

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер 31 марта посетил Ереван с рабочим визитом. Он в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовал флаг прекратившей существование Нагорно-Карабахской республики и заявил, что регион по международному праву принадлежит Баку, хотя в основном населен армянами. Позднее запись удалили.

Баку выразил решительный протест в связи публикацией президента ФРГ, а также обвинил его в нарушении территориальной целостности Азербайджана и поддержке флага «марионеточного режима».

«Было подчеркнуто, что эта открытая политическая провокация, совершенная в ходе регионального визита, неприемлема, и немецкой стороне было настоятельно предложено принести публичные извинения за этот пост», — говорится в публикации.

МИД Азербайджана также указал на то, что в республике официально не употребляется название «Нагорный Карабах», поэтому Баку ожидает, что и другие будут избегать этого термина.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября 2023 года азербайджанская армия начала боевые действия в Нагорном Карабахе, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день Степанакерт согласился на все условия Баку и бои прекратились. 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг республики в столице региона.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя переход Нагорного Карабаха под контроль Баку, указал на то, что Ереван официально отказался от притязаний на регион, признав его частью Азербайджана. Он подчеркнул, что это было решение Армении, принятое без участия России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 февраля 2025 года заявил, что республика после поражения в Нагорном Карабахе обрела возможность получить независимое и суверенное государство. 14 марта он сообщил Путину, что Ереван и Баку согласовали проект мирного договора.