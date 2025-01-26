Баку, 26 января, 2025, 19:22 — ИА Регнум. МИД Азербайджана назвал беспочвенным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о применении наркотических препаратов против армянских граждан, которые ждут суда в Баку. Об этом 26 января заявил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

Global Look Press

Ранее Пашинян в интервью общественному телевидению Армении заявил, что к находящимся под судом в Азербайджане армянам, в том числе экс-лидерам непризнанного Нагорного Карабаха, применяют психотропные вещества. По мнению премьера, таким способом подсудимых пытаются заставить дать показания для эскалации конфликта в регионе и использования данных против Армении.

«Эти заявления не имеют под собой никаких оснований и крайне смехотворны. Права и обязанности обвиняемых были должным образом обеспечены и разъяснены, весь судебный процесс и показания были зафиксированы. Заявления о жестоком обращении с заключёнными в Азербайджане были расследованы в независимом порядке, в том числе Международным комитетом Красного Креста, и эти утверждения были признаны ложными», — заявил Гаджизаде.

Он добавил, что такие заявления демонстрируют нервозность политического руководства Армении из-за суда над лицами, которых оно поддерживало для продолжения акта агрессии в отношении Азербайджана.

Ранее, 17 января, в Бакинском военном суде начался процесс по уголовным делам в отношении бывших лидеров Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа. Предварительное заседание по уголовному делу пройдёт в отношении 15 человек, которые ранее были объявлены в международный розыск.

После антитеррористической операции в сентябре 2023 года их задержали и доставили в Баку. В частности, в октябре 2023 года суд в Азербайджане арестовал бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также экс-спикера парламента Давида Ишханяна.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян в октябре 2022 года на основе Алма-Атинской декларации 1991 года признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Президент России Владимир Путин 12 сентября 2023 года отметил, что армянское руководство по факту официально признало непризнанную республику азербайджанской территорией.

Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Карабахе, которая закончилась на следующий день согласием Степанакерта на условия Баку. Пашинян осудил агрессию, но подчеркнул, что конфликт не затрагивает Армению. После прекращения огня из Карабаха в Армению уехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 октября 2023 года обвинила Евросоюз в распространении среди армянского населения небылиц о якобы имевшем место российском предательстве. Она отметила, что это ЕС отговорил Ереван выполнять договорённости по Карабаху, достигнутые при помощи Москвы, обвинив Европу в настоящем предательстве армян.