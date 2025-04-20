Ереван, 21 апреля, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу во время встречи в Ереване 20 апреля обсудили перспективы и важность мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Отмечается, что в ходе встречи стороны уделили внимание процессу установления мира на Южном Кавказе. Особое значение придавалось необходимости финализации текста договора о мире и межгосударственных отношениях между Ереваном и Баку. Мирзоян подчеркнул важность скорейшего подписания этого документа. Он также озвучил позицию Армении по вопросам деятельности Минской группы ОБСЕ и представил конструктивные инициативы Еревана по другим аспектам мирного урегулирования.

Говоря о восстановлении региональных коммуникаций, Мирзоян отметил уникальный потенциал Южного Кавказа как транзитного узла. Он указал, что именно это видение стало основой программы «Перекресток мира», разработанной правительством Армении для активизации транзитных возможностей региона.

Кроме того, Мирзоян и Синирлиоглу обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являлись Россия, США и Франция. По его словам, Ереван хочет быть уверен, что «после этого Азербайджан не продолжит генерировать термин «Западный Азербайджан». При этом Пашинян не стал уточнять, когда именно Ереван готов одобрить роспуск переговорной группы: до или после подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

21 марта армянский лидер уже заявлял о готовности начать обсуждение вопроса о роспуске международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ. Тогда Пашинян отметил, что формат Минской группы ОБСЕ потерял актуальность, так как Армения идёт к миру, поэтому Ереван инициирует обсуждения по данной теме в ближайшее время.

Перед этим премьер-министр Армении сообщил о своей готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном.

14 марта Пашинян во время телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что согласован текст проекта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном. Глава правительства Армении также рассказал, что стороны обсудили другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.