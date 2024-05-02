Материалы с тегом «МЦД»
Собянин и Белозёров объявили о выходе на линии МЦД поезда «Иволга 4.0»
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозёров приняли участие в церемонии выхода поезда нового поколения «Иволга 4.0» на линии Московских центральных диаметров. Об этом 2 мая сообщил портал мэра и правительства города. «Мы специально создавали новый поезд «Иволгу» для...
2 мая 2024
В Москве неизвестный домогался несовершеннолетней девочки на станции МЦД
В Москве мужчина домогался несовершеннолетней девочки на станции МЦД «Окружная», сообщил источник ИА Регнум. По словам собеседника агентства, неизвестный приблизился к школьнице возле турникетов и совершил развратные действия. Данные о том, начата ли проверка и ведутся ли поиски злоумышленника...
2 мая 2024