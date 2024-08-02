Москва, 2 августа, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозёров открыли новый городской вокзал Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Сообщается, что новая станция улучшит транспортное обслуживание более 100 тыс. москвичей и гостей столицы. Ожидается, что новым вокзалом третьего диаметра будут пользоваться более 6,6 тыс. пассажиров в сутки. К 2030 году ежедневный пассажиропоток вырастет до 12 тыс. человек.

Теперь пассажиры МЦД-3 будут экономить время в пути до 20 минут. Так, поездка до станции Ховрино займёт 25 минут, до Петровско-Разумовской — 13, до Останкина — 10, до Выхина — 22 минуты. Помимо этого, будет улучшена транспортная доступность к парку «Сокольники».

«За последние годы мы реализовали такие мегапроекты, как Московское центральное кольцо, четыре Московских центральных диаметра, построили множество вокзалов. За счёт этого изменился самым серьёзным образом транспортный каркас Москвы», — подытожил Собянин.

Мэр столицы также сообщил, что запланировано развитие Центрального транспортного узла и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Длина МЦД-3 составляет 85 км, на маршруте 38 станций, на 14 из них есть пересадки на метро, МЦК и пригородные направления. В часы пик поезда здесь курсируют каждые 5–6 минут.