Москва, 7 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил планы по обновлению подвижного состава городского транспорта на 2025 год и среднесрочную перспективу. Об этом 7 декабря сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Планируется, что до конца следующего года будет завершено обновление подвижного состава третьего и четвёртого Московских центральных диаметров (МЦД). Город приобретёт около 2 тыс. вагонов метро, в результате чего через пять лет доля современного подвижного состава может превысить 90%. Также до конца 2030 года планируется поставка около 3,9 тыс. электробусов.

«Трамваи — в ближайшие годы закупим порядка 100 современных низкопольных трамваев, чтобы полностью закончить обновление парка», ― написал в Telegram-канале Собянин.

Программа правительства Москвы по обновлению подвижного состава действует с 2010 года.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин в конце октября назвал развитие сети трамвайных маршрутов одним из приоритетов столицы. По его словам, сейчас в Москве работают 35 трамвайных маршрутов. В следующем году должен открыться новый участок путей по проспекту Академика Сахарова, который соединит площадь трёх вокзалов с действующими путями на Бульварном кольце. Также началось восстановление трамвайных путей на Трифоновской улице.

Ликсутов 17 ноября сообщил, что в Москве оборудовали уже 11 трамвайных платформ венского типа. В отличие от обычной приподнятой остановки, они расположены на проезжей части.

В Москве пассажиры ежедневно совершают более 9,4 млн поездок на метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах.