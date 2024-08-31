Москва, 31 августа, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Тоннель под путями четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4), который соединит улицы Складочную и Двинцев, готов на 90%. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

«Сейчас на сооружении ведутся отделочные работы. Благодаря ему улучшится транспортное обслуживание районов Бутырский и Марьина Роща, где живут около 135 тыс. человек», — написал он.

Собянин добавил, что длина путепровода МЦД-4 небольшая, она составляет 400 метров. Однако тоннель является значимым участком для развития Северо-восточного административного округа (СВАО).

Мэр проинформировал, что в рамках проекта развития улично-дорожной сети СВАО построят 3,7 километра дорог и подземный пешеходный переход. Кроме того, при реализации проекта проложат коммуникации и выполнят благоустройство. Завершить работы планируется в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня возле станции МЦД-4 Серп и Молот стартовал первый этап благоустройства. Там установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, а также организовали удобные проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта. Представители пресс-службы городского хозяйства Москвы рассказали, что в ходе благоустройства рабочие уберут в кабельную канализацию воздушные линии, заменят старые фонари на современные, а также оборудуют пешеходные переходы опорами контрастного освещения.