Москва, 17 августа, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Поезда третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) за год с момента запуска перевезли более 130 млн пассажиров, сообщил 17 августа мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Михаил Метцель/ТАСС

«Ровно год назад произошло важное событие для Москвы и области — мы запустили МЦД-3. Третий диаметр связал Зеленоград и подмосковный город Раменское. Сегодня на линии — 39 станций и 23 варианта пересадок. МЦД-3 перевёз больше 130 млн пассажиров», — написал он.

По словам столичного мэра, для создания диаметра была проделана огромная работа. Так, для объединения ленинградского и казанского направлений в центре Москвы была фактически заново построена Митьковская ветвь.

Также Собянин информировал, что с запуском МЦД-3 на маршрут вышли поезда «Иволга 3.0», а в 2024 году на линии появилась «Иволга 4.0». Полностью обновить подвижной состав на третьем диаметре столичные власти планируют до конца 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозёров открыли новый городской вокзал Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Сообщалось, что пассажиры МЦД-3 будут экономить время в пути до 20 минут. Так, поездка до станции Ховрино займёт 25 минут, до Петровско-Разумовской — 13, до Останкина — 10, до Выхина — 22 минуты. Помимо этого, будет улучшена транспортная доступность к парку «Сокольники».

Длина МЦД-3 составляет 85 км, на маршруте 38 станций, на 14 из них есть пересадки на метро, МЦК и пригородные направления. В часы пик поезда здесь курсируют каждые 5–6 минут.