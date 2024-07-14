Москва, 14 июля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Жители и гости Москвы смогут поближе познакомиться с новейшими образцами подвижного состава, курсирующего по столице. Вагон электропоезда серии «Иволга 4.0» они смогут осмотреть на Манежной площади. Об этом 14 июля сообщили на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина.

Софья Сандурская/ТАСС

Вагон станет частью уличной экспозиции выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030», которая пройдёт с 1 августа по 8 сентября.

Как напомнили в пресс-службе, при разработке поезда серии «Иволга 4.0» учитывали пожелания пассажиров. Его оснастили третьей дверью в промежуточных вагонах, комфортными сиденьями с подлокотниками и поручнями, адаптивным освещением и климат-контролем. Также в нём есть медиаэкраны, зарядные порты и места для велосипедов и самокатов. Такие поезда курсируют на Московских центральных диаметрах (МЦД).

Гости смогут познакомиться с каждым элементом поезда, побывать в кабине машиниста и сделать фотографии на память.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что всего до конца года на диаметры планируем поставить более 20 таких поездов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозёров приняли участие в церемонии выхода поезда нового поколения «Иволга 4.0» на линии Московских центральных диаметров.

26 июня Лоскутов заявил, что на маршруты МЦД скоро выйдут ещё девять суперсовременных поездов «Иволга 4.0», которые уже прибыли в Москву.