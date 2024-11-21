Москва, 21 ноября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. С момента начала работы Московских центральных диаметров (МЦД) в 2019 году их пассажиры совершили 1 млрд поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Ежедневно на МЦД совершается порядка 1,4 млн поездок, а за всё время пассажиры совершили свыше 1 млрд поездок. Огромный объём, который позволил снять нагрузку с метро, московских и подмосковных дорог, обеспечил комфортное передвижение по большой агломерации», — указал он в публикации.

Согласно статистике, приведённой на сайте мэрии, самым популярным из диметров стал Курско-Рижский (второй), по которому было осуществлено 460 млн поездок, а на последнем месте расположился четвёртый диаметр, число поездок по которому составило 64 млн.

При этом уточняется, что наиболее популярными станциями на МЦД-1 стали «Одинцово», «Славянский Бульвар» и «Савёловская», на МЦД-2 — «Царицыно», «Подольск» и «Нахабино», на МЦД-3 — «Выхино», «Зеленоград — Крюково» и «Электрозаводская», а на МЦД-4 — «Железнодорожная», «Курская» и «Нижегородская».

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Собянин проинформировал, что Московские центральные диаметры будут продлены в Смоленскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области. Таким образом, будет развиваться единый центральный транспортный узел, отметил он.