Москва, 3 августа, 2024, 16:30 — ИА Регнум. В Москве возле станции Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) установили новые трамвайные остановки. Об этом сообщает официальный сайт правительства и мэра столицы.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Рядом со станцией Митьково МЦД-3 оборудовали трамвайные остановки, которыми уже пользуются пассажиры четырёх маршрутов.

«Пересадка с нового московского городского вокзала Митьково на наземный транспорт на Русаковской улице теперь занимает всего одну минуту. Остановку трамвая перенесли ближе ко входу на станцию МЦД», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что для этого были установлены две новые приподнятые платформы, которые удобны и безопасны для всех пассажиров. Ликсутов отметил, что в будущем остановка станет частью маршрута, проходящего по новой линии на проспекте Академика Сахарова.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозёров открыли новый городской вокзал Митьково МЦД-3. Ожидается, что им будут пользоваться более 6,6 тыс. пассажиров в сутки.