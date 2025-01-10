Москва, 10 января, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Возле московского городского вокзала «Зеленоград-Крюково» МЦД-3 в Зеленограде закончен второй этап благоустройства. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, основной его целью было улучшение транспортной и пешеходной доступности вокзала.

mos.ru Завершено благоустройство территории вокруг вокзала «Зеленоград-Крюково»

Бирюков напомнил, что вокзал является конечной остановкой МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», который соединил в августе 2023 года Зеленоград и подмосковный город Раменское. «Главной целью было улучшение транспортной и пешеходной доступности, работы проходили на Привокзальной площади, участках улиц Новокрюковская от Проектируемого проезда № 898 до улицы Ленина и улицы Ленина от Новокрюковской до Советской», — пояснил заместитель мэра российской столицы.

В рамках проекта специалисты Комплекса городского хозяйства убрали воздушные линии в кабельную канализацию, а также проложили дополнительную ливневую канализацию. Были расширены тротуары и обновлено их покрытие, установлены около 40 новых фонарей и уличных торшеров. На территории поставили три современных остановочных павильона. В ходе работ возле вокзала «Зеленоград-Крюково» разбили более 1,8 тыс. квадратных метров газона.

mos.ru Завершено благоустройство территории вокруг вокзала «Зеленоград-Крюково»

Благодаря благоустройству существующих и созданию альтернативных маршрутов от жилой застройки к станции горожане могут теперь комфортно и быстро добираться до нее как пешком, так и на общественном транспорте, подчеркнул Пётр Бирюков.

В рамках первого этапа работ в 2023 году обновили Крюковскую площадь, улицы Панфилова и Советскую, Проектируемый проезд № 898.