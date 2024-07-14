Москва, 14 июля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В Москве растёт популярность виртуальной карты «Тройка». Об этом 14 июля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Мэр напомнил, что пассажиры используют карту в метро, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, регулярном речном и наземном транспорте.

«Всё больше пассажиров выбирают виртуальную карту «Тройка», чтобы оплачивать проезд телефоном. С конца мая выпущено 32 тысячи карт», ― написал Собянин в Telegram-канале.

Он также рассказал, что от покупки билета на виртуальную «Тройку» до момента валидации проезда проходит меньше минуты. При этом, добавил мэр, можно пользоваться большинством абонементов и оплачивать проезд с помощью «Кошелька».

Как сообщало ИА Регнум, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 24 мая сообщил, что в городском транспорте столицы стала доступна оплата проезда виртуальной картой «Тройка». Выпустить её можно в приложении «Метро Москвы».

Транспортной картой «Тройка» пассажиры оплачивают около 80% поездок в московском метро. Собянин напомнил, что транспортная карта начала работать 11 лет назад и за прошедшее время по своей популярности обошла мировые аналоги.