Москва, 24 июля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Миллиард поездок совершили пассажиры Московских центральных диаметров с момента запуска, сообщил 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«МЦД-1 перевëз 360 млн человек, МЦД-2 — 460 млн, МЦД-3 — 116 млн, МЦД-4 — 64 млн», — говорится в сообщении мэра.

Самыми популярными станциями МЦД-1 стали «Одинцово», «Славянский бульвар» и «Савёловская», МЦД-2 — «Царицыно», «Подольск» и «Нахабино». В тройку станций МЦД-3 вошли «Выхино», «Зеленоград — Крюково» и «Электрозаводская», а МЦД-4 — «Железнодорожная», «Курская» и «Нижегородская».

Первый и второй диаметры заработали в Москве с 2019 года, а третий и четвёртый — с 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозёров 2 мая приняли участие в церемонии выхода поезда нового поколения «Иволга 4.0» на линии Московских центральных диаметров. Подвижной состав обновили на МЦД-1 и МЦД-2, а на МЦД-3 это сделают в текущем году, а на МЦД-4 в 2025 году.