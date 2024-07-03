Москва, 3 июля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. К 2030 году Москву и область свяжет бесшовная рельсовая система транспорта, формируя единую сеть для безопасных и комфортных поездок. Такая система является одним из признаков современного и технологичного мегаполиса, в котором развитие ориентировано на людей и учитывает их интересы. Подобные проекты существуют во многих крупных городах мира. Практика показала, что такой вид передвижения всегда наиболее востребован пассажирами.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Мэру Москвы Сергею Собянину удалось превратить разрозненную железнодорожную инфраструктуру в работающие уже сейчас четыре маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), которые по сути своей — наземное метро с пересадками на метро, МЦК, наземный транспорт. Жители московской агломерации высоко оценили тактовое расписание, комфорт современных поездов, продуманные остановки, единую систему пересадок и тарифов оплаты, выбирая для своих передвижений МЦД раз за разом.

РИА Новости/ Кристина Кормилицына

Для модернизации станций и развития сети путей были задействованы значительные мощности. В 2019 году удалось запустить первые две линии МЦД, а в 2023 году были запущены еще два диаметра. Сегодня все четыре диаметра стали альтернативой метрополитену и важной частью единой системы московского транспорта, в сутки они перевозят 1,3 млн пассажиров. Создание этого масштабного проекта потребовало не только обновления поездов и инфраструктуры, прокладки дополнительных путей, строительства новых московских городских вокзалов, но и серьезной административной деятельности по увязке всех нюансов с правительством Московской области, РЖД, проектировочными организациями, законотворчества. Как отмечают специалисты, Сергей Собянин обеспечил целый ряд управленческих решений, без которых комплексная реализация проекта диаметров была бы просто невозможна.

Департамент транспорта города Москвы План метро 2013 и 2030 годов

Надежные прямые транспортные связи Москвы и области позитивно влияют на целый ряд факторов, такие как скорость и комфорт передвижения пассажиров

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Во-первых, создавая мультипликативный эффект, новые станции МЦД способствуют появлению новых строительных проектов, становятся драйверами изменений на тех территориях, где раньше потенциал невозможно было реализовать из-за отсутствия транспортной доступности. Это способствует развитию экономики Москвы и области. В планах на ближайшие шесть лет — рассмотреть интеграцию еще 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений в тарифную зону МЦД, включая бесплатные пересадки. Учитывая успешный опыт диаметров, в дальнейших перспективах реализация программы развития Центрального транспортного узла: улучшение транспортной связи с Тулой, Калугой, Тверью и другими регионами.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников RIA 8673644.MR.900

Во-вторых, на дорогах становится свободнее за счет использования жителями не личного автомобиля или наземного транспорта, а поездок на МЦД как самого быстрого и удобного способа добраться из точки А в точку Б. Уменьшение числа автомобильных поездок улучшает экологическую обстановку в регионе. К 2030 году планируется расширить и сеть перехватывающих парковок: для автомобилистов в Москве и области обустроят более 150 тысяч мест у станций рельсового каркаса.

В-третьих, благодаря появлению новых современных московских городских вокзалов формируется принципиально новая городская среда на прилегающих территориях: строятся новые подъездные дороги и пешеходные маршруты, обустраиваются площадки и места отдыха для пассажиров, развивается легальная торговля, повышаются безопасность и удобство использования обновленной инфраструктуры.

Как отмечают специалисты, решение давно назревших навигационных проблем, масштабное развитие единой сети и создание удобной для всех системы передвижений делают Москву лидером транспортного развития и дают импульс всем регионам России.