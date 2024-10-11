Москва, 11 октября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В Москве завершили благоустройство территории возле городского вокзала Митьково МЦД-3, сообщили на сайте мэрии.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий около московского городского вокзала, поэтому специалисты обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В границы работ вошли улицы 3-я Рыбинская, Лобачика, Русаковская, Шумкина, переулки Сокольнический, Микульский, Старослободский и Рыбинский», — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Уточняется, что в этой зоне расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части, убрали под землю кабельные линии, установили новые опоры освещения, а также высадили деревья и кустарники.

«Специалисты расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью более 25 тыс. кв. м, а также заменили свыше 30,7 тыс. кв. м асфальта на проезжей части. На Русаковской улице и пересечении улицы Сокольнический Вал с улицей Шумкина разместили светофоры. Установили 174 новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, а также 10 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами», — отмечено в публикации.

Согласно материалу, в районе вокзала также осуществили озеленение, специалисты разбили там более 21 тыс. кв. м газона, высадили 109 деревьев и 20 кустарников.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на 2024 год в столице запланировано благоустройство территорий около 41 транспортного объекта. По словам Собянина, работы уже ведутся рядом с шестью станциями Троицкой линии метро. В сквере у станции «Генерала Тюленева» организуют зоны тихого отдыха и детских игр, расширят площадь вокруг сухого фонтана для проведения мероприятий.

Мэр добавил, что около МЦД Перово обновят четыре спортивных и шесть детских площадок. Рядом с метро «Бибирево» благоустроят два сквера и семь детских площадок. На месте парковки на улице Плещеева обустроят зоны отдыха со скамейками и освещением. У московского городского вокзала Серп и Молот установят четыре детские площадки с развивающим оборудованием для ребят разных возрастов.