Москва, 27 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены в Смоленскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на Российской энергетической неделе 27 сентября.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы: Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область. Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться», — сказал мэр.

Первый и второй диаметры заработали в Москве с 2019 года, а третий и четвёртый — с 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября Собянин заявил, что пассажиры МЦД-4 совершили более 75 млн поездок за год. Диаметр был запущен 9 сентября 2023 года.

24 июля Собянин сообщил о достижении миллиарда поездок на МЦД с момента запуска. Наибольшая нагрузка, по словам мэра, пришлась на МЦД-2 «Курско-Рижский», который перевёз более 460 млн человек.