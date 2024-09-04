Химки, Московская область, 4 сентября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Электричка задымилась 4 сентября, прибыв на станцию МЦД-3 «Левобережная» в подмосковных Химках. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Кадр из видео

Дым пошёл из-под одного из вагонов состава. Языков пламени не видно. На платформе перед электропоездом столпились люди.

Официальных данных о причинах происшествия пока нет.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня на станции МЦД-3 «Кратово» в Подмосковье оторвался вагон от поезда «Иволга». В результате аварии никто не пострадал, на место происшествия прибыли экстренные службы. Неисправный поезд вскоре убрали с пути с помощью вспомогательного локомотива.

29 июля в Волгоградской области с рельсов сошёл пассажирский поезд из-за столкновения с грузовым автомобилем. В ДТП пострадали 52 человека, в больницу доставили 21, в том числе 10 детей.