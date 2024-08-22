Ликсутов: на маршруте МЦД-3 запустили девятую «Иволгу 4.0»
Москва, 22 августа, 2024, 19:54 — ИА Регнум. На третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) начала курсировать девятая по счёту «Иволга 4.0», сообщил 22 августа глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
«В мае этого года на маршрут вышли первые поезда «Иволга 4.0», сегодня их уже двевять. Мы продолжаем развивать МЦД по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — процитировала его пресс-служба дептранса.
Ликсутов отметил важность замены поездов для преобразования городского рельсового транспорта. Год назад доля современных поездов на МЦД-3 составляла 66%, а теперь — 85%.
Всего на D3 работают 28 современных «Иволг». На этом диаметре планируют полностью обновить парк до конца года. В составах четвёртого поколения просторные вагоны, удобные сиденья, добавлена третья дверь, система климат-контроля, адаптивное освещение. В вагонах также можно заряжать гаджеты.