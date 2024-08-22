Москва, 22 августа, 2024, 19:54 — ИА Регнум. На третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) начала курсировать девятая по счёту «Иволга 4.0», сообщил 22 августа глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

«В мае этого года на маршрут вышли первые поезда «Иволга 4.0», сегодня их уже двевять. Мы продолжаем развивать МЦД по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — процитировала его пресс-служба дептранса.

Ликсутов отметил важность замены поездов для преобразования городского рельсового транспорта. Год назад доля современных поездов на МЦД-3 составляла 66%, а теперь — 85%.

Всего на D3 работают 28 современных «Иволг». На этом диаметре планируют полностью обновить парк до конца года. В составах четвёртого поколения просторные вагоны, удобные сиденья, добавлена третья дверь, система климат-контроля, адаптивное освещение. В вагонах также можно заряжать гаджеты.