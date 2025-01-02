Москва, 2 января, 2025, 10:24 — ИА Регнум. В Москве со 2 января 2025 года изменились тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Цена одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменилась в среднем на два рубля. Самым выгодным способом оплаты остаётся биометрия — стоимость одной поездки составляет 59 рублей. При этом билета «Единый» на 60 поездок теперь не будет, доля проезда по нему составляет всего 1%. «Единый» на одну или две поездки остаётся.

Проезд по карте «Тройка» обойдётся в 63 рубля вместо 57 рублей, стоимость по билету «90 минут» изменится с 85 рублей до 94 рублей. Проезд по карте «Тройка» в метро плюс МЦД теперь стоит 84 рубля. При этом поездка в метро, по МЦК и в наземном транспорте при оплате банковской картой составит 70 рублей вместо 64 рублей.

«Единый» без лимита поездок на месяц подорожает с 2870 до 3070 рублей, «Единый» без лимита поездок на год — с 20,5 тыс. до 22 тыс. рублей.

«Корректировка тарифов необходима для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной системы города», — пояснили в дептрансе.

В ведомстве напомнили, что с 2011 года тарифы на проезд в городском транспорте сохраняются ниже инфляции на 25%.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в российской столице стала доступна оплата поездок в метро, на МЦК, в наземном и речном транспорте QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП). Такой способ оплаты позволяет возвращать 15 рублей кешбэком с каждой поездки.

В ноябре пресс-служба Национальной системы платёжных карт сообщила, что пассажирам городского транспорта Москвы в виде кешбэка за оплату поездок QR-кодом через СБП вернулось более 20 млн рублей.

Тарифы на общественном транспорте повышались дважды в 2023 году: с 2 января и с 15 октября. В 2024 году тарифы менялись с 20 мая.