Материалы с тегом «Дмитрий Рогозин»
Умер замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников
После тяжёлой болезни скончался бывший заместитель главы «Роскосмоса» Максим Овчинников. Об этом сообщил его бывший руководитель Дмитрий Рогозин у себя в Telegram-канале. «Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы...
9 ноября 2023
В Запорожской области взяли в плен группу украинских военных
Российские бойцы взяли в плен группу украинских военных в районе села Вербовое Запорожской области после неудачной попытки ВСУ атаковать позиции Вооружённых сил России, сообщил в своём Telegram-канале член Совета Федерации РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По словам сенатора, в настоящее...
20 октября 2023
Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ
Член Совета Федерации от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и ФСБ с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании ВСУ основателем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом. «Подал сегодня (обращения...
11 октября 2023
Рогозин сообщил об уничтожении артиллерийского орудия ВСУ у Пятихаток
Расчёт гаубицы «Мста-Б» Вооружённых сил России уничтожил артиллерийское орудие украинской армии под Пятихатками в Запорожской области. Об этом 5 октября рассказал член Совета Федерации от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «В ходе...
5 октября 2023
Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Экс-глава «Роскосмоса», руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин 23 сентября стал сенатором от Запорожской области. «Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал он в своём Telegram-канале. Дмитрий Рогозин получил ранение 21...
23 сентября 2023
Сапёры в Алешках обезвреживают принесенные водой мины — 504-й день СВО
Новый, 504-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что наводнение, вызванное подрывом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС, принесло много взрывчатки с минных полей на подконтрольном украинским военным правом берегу города Алешки, что на левобережной части...
12 июля 2023
Российские военные завладели британской крылатой ракетой Storm Shadow
Российские военнослужащие из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков» завладели практически целой британской крылатой ракетой Storm Shadow. Об этом в своём Telegram-канале сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его...
6 июля 2023
Рогозин: ВСУ готовят наступление на запорожском направлении
Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин 5 июля сообщил о готовящемся наступлении украинских войск на запорожском направлении. «Противник готовится к наступлению в зоне ответственности 291-го полка на запорожском направлении», — написал он в своём Telegram-канале...
5 июля 2023
Беспилотная авиация для перевозки людей. Подробности новой стратегии России
Беспилотники оказались крайне полезными во многих отраслях экономики. Поэтому в течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года и на...
28 июня 2023
Рогозин сообщил о применении ВСУ химоружия на запорожском направлении
Украинские военные снова применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций в Запорожской области. Об этом 29 мая заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он добавил, что такие снаряды вызывают у солдат слезотечение и удушье. При этом, подчеркнул...
29 мая 2023
Рогозин: диверсанты ВСУ начали крепить радиомаяки на российскую технику
Бойцам Вооружённых сил России нужно проявлять бдительность, так как диверсанты ВСУ практикуют установку радиомаяков на технику в зоне специальной военной операции. Об этом 15 мая сообщил экс-глава «Роскосмоса», глава добровольческого отряда «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале...
15 мая 2023
Рогозин объяснил, почему РФ не наносит удар по спутникам противника
Россия способна ликвидировать всю систему связи противника, но в ответ будут уничтожены российские спутники, в результате конфликт перейдёт в космос. Об этом заявил руководитель группы военных советников «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Говорит Москва»...
12 мая 2023
Рогозин считает, что в России нужна вторая волна мобилизации
Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший гендиректор Роскосмоса, участник спецоперации с позывным Сармат Дмитрий Рогозин считает, что в России нужно объявить вторую волну мобилизации. Своё мнение он озвучил в интервью радиостанции «Говорит Москва»...
11 мая 2023
Рогозин пожелал Маску удачи после взрыва Starship
Экс-глава Роскосмоса, руководитель группы военно-технических советников «Царские волки», Дмитрий Рогозин пожелал удачи основателю SpaceX и предпринимателю Илону Маску после взрыва ракеты-носителя Starship. «Я желаю ему успеха. Тот, кто дерзает, добьется своего», — написал Рогозин в Telegram-канале...
20 апреля 2023