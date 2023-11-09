Москва, 9 ноября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. После тяжёлой болезни скончался бывший заместитель главы «Роскосмоса» Максим Овчинников. Об этом сообщил его бывший руководитель Дмитрий Рогозин у себя в Telegram-канале.

Илья Питалев/ РИА Новости Максим Овчинников

«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков. Да и человек он был хороший, порядочный. Мне очень жаль. Мои искренние соболезнования родным, друзьям, всему коллективу «Роскосмоса». Светлая память!» — написал Рогозин.

Бывший руководитель корпорации также добавил, что в 2018 году он лично пригласил Овчинникова стать своим первым заместителем.

Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 года. Закончил Астраханский Государственный Университет по специальности «экономическая теория». В 2006 году получил магистра по экономической теории. Позже стал кандидатом экономических наук. В 2007 по 2018 года работал на различных должностях в Федеральной антимонопольной службе. В августе 2016 года президент России Владимир Путин присвоил Овчинникову классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса. В 2018 году наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил чиновника на пост первого заместителя гендиректора по экономике и финансам.