Мелитополь, 5 октября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Расчёт гаубицы «Мста-Б» Вооружённых сил России уничтожил артиллерийское орудие украинской армии под Пятихатками в Запорожской области. Об этом 5 октября рассказал член Совета Федерации от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Иван Родионов/РИА Новости

«В ходе артиллерийской дуэли под Пятихатками утром расчёт гаубицы «Мста-Б» разнёс орудие противника», — заявил он в беседе с ТАСС.

Рогозин уточнил, что он в это время находился рядом с российскими солдатами и осуществлял контроль корректировки огня. Член Совета Федерации добавил, что последующая аэроразведка подтвердила точность попадания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир артиллерийского расчёта орудия Д-20 бригады береговой обороны российской группировки войск «Днепр» с позывным Режиссёр рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ и склада боеприпасов на херсонских островах. По его словам, российская артиллерия каждый день наносит удары по опорным пунктам, технике и живой силе украинской армии. Артиллеристы также уничтожают лодки противника, на которых ВСУ пытаются прорваться на левобережье.

В ночь на 4 октября авиация ВКС России пресекла высадку группы десанта ВСУ на территории Крыма. ФСБ опубликовало видео допроса задержанного диверсанта, заявившего, что он является рядовым, задачей у группы была поставить украинский флаг и сделать рядом с ним фото и видео.