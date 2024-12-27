Москва, 27 декабря, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Скончался комбат добровольческого отряда «Барс-10» Иван Оголенко с позывным Сатурн. Об этом 27 декабря сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Социальные сети Иван Оголенко

«Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом», — написал Рогозин под фотографией Сатурна.

Участник СВО с 2022 года Оголенко — кавалер ордена Александра Невского и двух орденов Мужества.

В июле 2024 года командир «Барса-10» Сатурн был эвакуирован из зоны спецоперации с тяжёлым ранением, полученным в боях на запорожском фронте. В результате ранения у Сатурна был повреждён позвоночник. Сначала его перевезли в Крым, а затем в Москву.