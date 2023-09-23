Мелитополь, 23 сентября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Экс-глава «Роскосмоса», руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин 23 сентября стал сенатором от Запорожской области.

Сергей Бобылев/ТАСС Дмитрий Рогозин

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал он в своём Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин получил ранение 21 декабря 2022 года в результате удара ВСУ по гостинице в Донецке. Он получил осколочное ранение выше правой лопатки. После лечения он вновь отправился в зону спецоперации.

Бывший гендиректор «Роскосмоса» занимается помощью военным в зоне спецоперации и поддержкой новых регионов. Он возглавляет группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям Луганской и Донецкой Народных Республик.