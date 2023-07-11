Новый, 504-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что после наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, в город Алешки, находящийся в левобережной части Херсонской области, с подконтрольного Киеву правого берега принесло большое количество мин с украинских минных полей. Как пояснил РИА Новости российский сапер танкового полка с позывным Цент, задача ВС РФ — «все найти и обезвредить». Особенно много мин скопилось у подтопленного района «Посёлок», но их обнаружение затруднено постоянными обстрелами ВСУ и толстым слоем ила.

Тем временем на южном фланге у Артёмовска идут тяжелейшие бои: враг прорвался к Клещеевке, армия России перешла в контратаку, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Не прекращаются атаки ВСУ в Запорожье. Пятеро российских бойцов контратаковали и разгромили украинский штурмовой взвод близ села Работино. В ходе неожиданной атаки был фактически разгромлен штурмовой взвод, часть боевиков успела бежать, бросая убитых и раненых сослуживцев.

Руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости о поставленной задаче «затрофеить» французскую крылатую ракету SCALP для передачи специалистам российского оборонно-промышленного комплекса — так же, как ранее была передана аналогичная британская ракета Storm Shadow.

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