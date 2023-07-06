Москва, 6 июля, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Российские военнослужащие из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков» завладели практически целой британской крылатой ракетой Storm Shadow. Об этом в своём Telegram-канале сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

По его словам, ракета разрушена лишь частично, она удачно упала плашмя. Технические специалисты прямо в боевых условиях разделили её на несколько частей и сложили для удобства транспортировки.

Рогозин добавил, что в ракете применена высокоуровневая электроника, которая смогла выдержать перегрузки при падении. На эвакуацию трофея ушло два дня.

На ракете был установлен GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника, сказал начальник Военно-технического центра «Царские волки». Бойцы смогли его блокировать, но им практически не удалось поспать, всё время приходилось перемещаться. Даже пришлось принять бой, когда ДРГ противника пыталась перехватить в дороге машины с ракетой и сопровождения, сказал Рогозин.

Ракету для изучения передали профильным специалистам, это позволит российскому оборонно-промышленному комплексу разработать максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.

Рогозин отметил, что рад проделанной операции, теперь российская система ПВО постепенно сделает эту ракету бесполезной.

Как сообщало ИА Регнум, в США признали, что российская армия благодаря системам радиоэлектронной борьбы эффективно глушит западные «умные» авиабомбы, применяемые ВСУ. Усилия России по борьбе с GPS являются частью масштабной кампании по ведению радиоэлектронной борьбы, которая также нарушает радиосвязь украинских сил и работу беспилотников, пишет издание Business Insider.

В Минобороны РФ 28 июня сообщили, что Вооружённые силы России сбили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Российские средства ПВО отработали по ракетам и беспилотникам Украины возле Опытного в ДНР, Кармазиновки, Приволья, Площанки и Оборотновки в ЛНР, а также возле сёл Балочки и Переможное в Запорожской области.