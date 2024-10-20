Москва, 20 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Корабли Черноморского флота России вынуждены были передислоцироваться из-за атак безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 20 октября сообщил член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Если ещё раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример — Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — процитировал его MK.RU.

Сенатор также призвал ответственных оперативнее реагировать на новые угрозы, отметив, что в некоторых вопросах продолжает наблюдаться «неповоротливость военной системы».

Как сообщало ИА Регнум, в марте генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от украинских безэкипажных катеров. По его словам, ЦКБР работает в этом направлении, держит связь с моряками и обучает их специалистов. Специалисты ВМФ проявили очень живой интерес к данной тематике.