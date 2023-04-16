Мелитополь, 29 мая, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Украинские военные снова применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций в Запорожской области. Об этом 29 мая заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он добавил, что такие снаряды вызывают у солдат слезотечение и удушье. При этом, подчеркнул Рогозин, обстрелы химическими боеприпасами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) ведутся практически ежедневно. Это было сделано и сегодня, 29 мая.

«По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и <…> химические боеприпасы ― снаряды, начинённые химией», ― уточнил в беседе с ТАСС Рогозин.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что украинские военные сбрасывали гранаты с отравляющим газом на расположения российских подразделений под Угледаром и Артёмовском. Он добавил, что эти атаки не являются смертельно опасными — у бойцов возникает тошнота, изредка доходит до потери сознания. Но всё же это запрещённое химоружие, и ВСУ демонстрируют готовность нарушить международные конвенции о его полном запрете, подчёркивает эксперт.

В апреле о попытке украинских военных применить с помощью беспилотников неустановленное химическое оружие на запорожском направлении сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Вашингтон работает над химическим и биологическим оружием и даже уже использует его, в том числе на Украине.