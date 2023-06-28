Москва, 28 июня, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Беспилотники оказались крайне полезными во многих отраслях экономики. Поэтому в течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года утверждена распоряжением правительства РФ от 21 июня 2023 г. № 1630-р и опубликована на сайте правительства 28 июня.

Беспилотник

Основой для формирования отрасли послужит уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем, сказано в пояснительной записке. В пример приведена инициатива по использованию беспилотников для инспекции состояния энергосетей, что позволило пятикратно сократить сроки проведения проверок. К тому же вовремя выявленные повреждения в восемь раз снизили риск возникновения аварий на сетях.

В целом утверждённая правительством стратегия развития беспилотной авиации предусматривает пять основных направлений:

1. стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы;

2. разработка и серийное производство систем, создание крупных производственных центров для внедрения новых технологий;

3. развитие инфраструктуры (включая строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов);

4. подготовка кадров;

5. фундаментальные и перспективные исследования.

Среди преимуществ развития БАС (беспилотных авиационных систем) в правительстве назвали их использование в картографии и кадастре (стоимость комплексных работ уже уменьшилась на 20%), а также — в сфере экологического контроля (выявлено в четыре раза больше нарушений при том же штате инспекторов). К тому же беспилотники могут оказать неоценимую помощь в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы, считают в правительстве РФ.

Уже в 2023 году будет начата работа по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем. Для формирования кадрового резерва специалистов по беспилотной авиации в 2024 году планируется начать разработку учебных модулей и основных курсов обучения по БАС и внедрение этих компонентов в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Минпросвещения, Минобрнауки, правительство Москвы и АНО «Университет НТИ 2035» поручено создать цифровой реестр кадров БАС, связывающий данные о вакансиях и кадровом потенциале специалистов в этой области.

Авторы стратегии допускают, что в будущем появится и направление «перевозка людей». Для этого необходимы: оптимизация нормативно-правовой базы, рост интереса разработчиков, готовность общества к роботизации и перспективной аэромобильности.

Как сообщало ИА Регнум, разработать Стратегию развития беспилотной авиации правительству РФ поручил российский президент Владимир Путин в конце 2022 года. Тогда же на заседании коллегии Минобороны российский лидер заявил, что Вооружённые силы России должны активно использовать беспилотные летательные аппараты. По его словам, они должны быть повсеместно. В перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля 31 декабря, также сказано, что до 1 июля Банку России совместно с Минфином России и Минтрансом России рекомендовано создать систему страхования беспилотных авиационных систем и гражданской ответственности лиц, осуществляющих их эксплуатацию.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, параллельно с разработкой стратегии российское правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем — он станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии.

В середине июня 2023 года Владимир Путин поручил правительству России интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство. В финансировании срочных технологических проектов, касающихся в том числе беспилотников, глава государства вопросил задействовать госкорпорацию «ВЭБ․РФ». Перед этим российский лидер заявил, что беспилотная отрасль очень перспективная и в будущем объём инвестиций в неё составит не менее 1 трлн рублей.

Разработка трёх новых больших ударных беспилотных летательных аппаратов ведется силами сотрудников научно-технического центра «Царские волки», отмечал 15 января глава группы военных советников и научно-технического центра Дмитрий Рогозин.