Мелитополь, 5 июля, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин 5 июля сообщил о готовящемся наступлении украинских войск на запорожском направлении.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Противник готовится к наступлению в зоне ответственности 291-го полка на запорожском направлении», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогозин добавил, что идёт концентрация сил ВСУ. Российские бойцы готовятся встречать противника, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил о намерении киевского режима в ночь на 5 июля атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. По его словам, Украина планирует также ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 4 июля отмечал, что российские войска отразили попытку штурма ВСУ около села Работино Запорожской области, противник бежал. В районе села Марфополь уничтожена вооружённая спецгруппа ВСУ, которая двигалась по направлению к Дорожнянке. Этот населённый пункт, по словам Рогова, играет ключевую роль в попытках противника наступать на пологовском направлении.