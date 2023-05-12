Москва, 12 мая, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Россия способна ликвидировать всю систему связи противника, но в ответ будут уничтожены российские спутники, в результате конфликт перейдёт в космос. Об этом заявил руководитель группы военных советников «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Андрей Рубцов/ТАСС Военнослужащий РФ

Он отметил, что если будет нужно уничтожить орбитальную группировку противника или противников, всё в совокупности, то Россия сделает это очень быстро, поскольку для этого имеются все необходимые средства.

«Вопрос только вот в чём: как только мы это сделаем, то есть нападение на космические аппараты с целью выведения их из боевого дежурства, это казус белли, это повод к войне, перенос её уже в космос. И тогда мы потеряем немедленно не только полностью свою космическую группировку, она будет тоже уничтожена, но и будут какие-то иные действия. Это то, о чём мы с вами говорили, об эскалации войны», — сообщил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, ракетно-космическая отрасль РФ стареет и находится в не очень хорошем финансовом и кадровом состоянии. По его словам, госкорпорация планирует открыть четыре-пять инновационных проектов с привлечением молодежи, один из них связан с созданием многоспутниковой группировки.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил о наращивании потенциала России в ракетной и космической отраслях. По словам главы государства, подтверждением этого может являться факт совершения сотни безаварийных запусков в космос подряд.

В День космонавтики президент анонсировал выделение на развитие в этой сфере более 251 млрд рублей. Затраты на освоение космоса в России увеличены в сравнении с 2022 годом.

Дмитрий Рогозин считает, что в России нужно объявить вторую волну мобилизации. По мнению Рогозина, «враг намного сильнее нас» и «поэтому нужна мобилизация». При этом бывший чиновник предположил, что избежать второй волны мобилизации могли бы помочь добровольцы.