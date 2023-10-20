Мелитополь, 20 октября, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Российские бойцы взяли в плен группу украинских военных в районе села Вербовое Запорожской области после неудачной попытки ВСУ атаковать позиции Вооружённых сил России, сообщил в своём Telegram-канале член Совета Федерации РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам сенатора, в настоящее время пленных допрашивают.

«Атака ВСУ, как мы и ожидали, начавшаяся рано утром небольшими группами при поддержке натовской бронетехники, захлебнулась. Есть пленные вэсэушники, их допрашивают», — написал он.

Рогозин отметил, что ВСУ, опасаясь попасть в «клещи» российских войск, всё же продолжают осуществлять попытки расширить огневой мешок на орехово-пологовском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов проинформировал, что Вооружённые силы России отбили две попытки атак украинских войск на ореховском направлении. По его словам, в результате действий российских военных киевская армия лишилась на этом направлении две бронемашины и три автомобиля.

В свою Минобороны России обнародовало сведении о том, что в Запорожской области Вооружённые силы РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ, располагавшихся в районах сёл Зеленый Гай и Алексеевка.

17 октября Владимир Рогов рассказал о том, что украинские войска сменили тактику на запорожском фронте из-за неудач в рамках своего контрнаступления. Он уточнил, что ВСУ перешли от попыток масштабного прорыва к локальным боям.