Москва, 20 апреля, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Экс-глава Роскосмоса, руководитель группы военно-технических советников «Царские волки», Дмитрий Рогозин пожелал удачи основателю SpaceX и предпринимателю Илону Маску после взрыва ракеты-носителя Starship.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Я желаю ему успеха. Тот, кто дерзает, добьется своего», — написал Рогозин в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в компании SpaceX 20 апреля предприняли новую попытку запуска сверхтяжелой ракеты Starship, которая создается для полетов к Луне и Марсу. Предполагалось, что тестовый полёт пройдет без экипажа. Ракета-носитель должна была сделать один виток вокруг Земли. Однако сверхтяжелая ракета Starship взорвалась на четвертой минуте орбитальных лётных испытаний. Тестовый полёт обернулся возгоранием, это назвали «быстрым внеплановым демонтажем». Уточняется, что у Starship не отделилась первая ступень, ракета начала «крутиться», а на высоте 38 км корабль вошел в неконтролируемое вращение и взорвался.

Владелец компании SpaceX Илон Маск при этом заявил, что корабль Starship возобновит испытания через несколько месяцев. Заявление американского предпринимателя прозвучало вскоре после завершившегося неудачей первого испытательного запуска сверхмощного корабля-носителя. Маск также поздравил команду с запуском.