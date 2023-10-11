Москва, 11 октября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и ФСБ с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании ВСУ основателем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом.

Владимир Трефилов/РИА Новости Михаил Фридман

«Подал сегодня (обращения — Прим. ред.). Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жёсткую статью УК», — сказал Рогозин «РИА Новости».

Ранее Фридман заявил, что переехал из Великобритании в Израиль, однако на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке приехал в Москву. Он отметил, что намерен вернуться в Израиль и постоянно проживать там, «когда всё успокоится».

Ранее бизнесмен отмечал, что после обыска, проведённого в его доме в Лондоне Национальным агентством по борьбе с преступностью, потерял «ощущение стабильности и спокойствия». Фридман предположил, что в Британии всех богатых выходцев из России «по умолчанию считают преступниками». Помимо Великобритании, санкции против предпринимателя (включая заморозку счетов) ранее ввели и власти Украины.

Любой гражданин России может уезжать и возвращаться в Россию, когда считает нужным, заявил 10 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение Фридмана в Москву.

Российские миллиардеры и звёзды шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро вернутся обратно, так как за рубежом они «никому не нужны», отметил в свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»). Спецслужбам следует тщательно проверить мотивы релокантов, наличие в их действиях «многоходовки» или готовности «раскаяться», добавил депутат.