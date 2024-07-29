Москва, 29 июля, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Тела погибших бойцов группы «Вагнер», а также попавших в плен в ходе столкновения с туарегами, должны быть возвращены в Россию. Об этом 29 июля заявил член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Надо сделать всё возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев», — написал сенатор в Telegram-канале.

Также Рогозин призвал всех погибших бойцов группы с честью похоронить, а живых вернуть на Родину и принять как героев.

Как передавало ИА Регнум, с 22 по 27 июля военнослужащие ВС Мали и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин «вели ожесточённые бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

В первый день группа уничтожила большую часть радикалов и обратила в бегство остальных, однако с наступлением песчаной бури смогли провести перегруппировку и нарастить свою численность до тысячи человек, отметили в ЧВК. В связи с этим командование приняло решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий.

Радикалы 25 июля снова атаковали бойцов ЧВК, в течение двух дней террористы увеличили количество массированных атак с помощью тяжёлого вооружения и беспилотников, что привело к потерям со стороны ЧВК и солдат ВС Мали.