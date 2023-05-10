Рогозин считает, что в России нужна вторая волна мобилизации
Рогозин призвал ко второй волне мобилизации для участия в спецоперации
Москва, 11 мая, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший гендиректор Роскосмоса, участник спецоперации с позывным Сармат Дмитрий Рогозин считает, что в России нужно объявить вторую волну мобилизации. Своё мнение он озвучил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По мнению Рогозина, «враг намного сильнее нас», и «поэтому нужна мобилизация».
«У нас есть проблемы с личным составом. Потому что ребят ранят, убивают», — признал Сармат.
При этом бывший чиновник предположил, что избежать второй волны мобилизации могли бы помочь добровольцы.
«Вот я как раз имею отношение к этой, можно сказать, армии добровольческой», — сказал Дмитрий Рогозин.
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Рогозин был ранен 21 декабря 2022 года в результате удара ВСУ по гостинице в Донецке. Он получил осколочное ранение выше правой лопатки. После лечения вновь отправился в зону СВО.
Вместе с ним в гостинице пострадали и погибли ещё несколько человек.