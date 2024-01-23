Материалы с тегом «Дефолт»
Инвесторы направили Белоруссии уведомление о дефолте по еврооблигациям
Группа инвесторов, среди которых восемь физических лиц и пять компаний, направила письмо министру финансов Белоруссии Юрию Селиверстову, в котором сообщила о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. «Дефолт по указанным выше...
23 января 2024
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+
Американское агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединённых Штатов в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в отчёте корпорации. Поясняется, что понижение было сделано с учётом ожидания ухудшения фискальной ситуации в...
2 августа 2023
Силуанов: США не допустят дефолта, потому что они печатают деньги
Власти США вряд ли допустят дефолт, заявил 5 июня министр финансов России Антон Силуанов, назвав ситуацию с американским госдолгом результатом непродуманной экономической политики. «Двойные стандарты во всех политических и экономических аспектах налицо, поэтому ситуация с раскручиванием истории с...
5 июня 2023
В США рассказали о последствиях для доллара в случае дефолта
Возможный дефолт в Соединённых Штатах Америки может привести доллар и американскую экономику к тяжёлым последствиям. Об этом заявил экономист Скотт Макдоналд в статье для National Interest в среду, 31 мая 2023. «Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать...
31 мая 2023
Байден нашёл общий язык с Маккарти по госдолгу и дефолту
Глава Белого дома Джо Байден объявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Конгресса США республиканцем Кевином Маккарти. Он заверил американцев, что теперь удастся избежать дефолта в стране. Американский лидер сказал журналистам после телефонного разговора со спикером...
29 мая 2023
Маккарти объявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта
Председатель палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти 28 мая сказал, что уже есть принципиальные договорённости с президентом Джо Байденом о предотвращении суверенного дефолта. Маккарти после телефонного разговора с американским лидером написал в соцсетях, что они «пришли к...
28 мая 2023
СМИ: конгрессмены-республиканцы договорились с Белым домом по госдолгу
Конгрессмены-республиканцы достигли договорённости с Белым домом по потолку госдолга и предотвращению дефолта, сообщил корреспондент издания Punchbowl News, освещающий деятельность представителей Конгресса США. После телефонных переговоров американского лидера Джо Байдена со спикером палаты...
28 мая 2023
Соглашение о потолке госдолга США примут «в ближайшие дни или часы»
Соглашение о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта может быть достигнуто «в ближайшие часы или дни», заявил 27 мая переговорщик от республиканского большинства в палате представителей Патрик Макгенри, слова которого приводит телеканал NBC. «Вы знаете, я не так...
27 мая 2023
В США изменили дату ожидаемого дефолта
Министр финансов США Джанет Йеллен объявила об изменении срока дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. Об этом говорится в её письме к лидерам Конгресса. «Теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если...
27 мая 2023
США разочаровали Украину: финансирование отложено
Военное финансирование Украины временно может приостановиться на неопределённый срок по причине судебных разбирательств из-за потолка госдолга США, говорится в материале The Hill. Обозреватель издания Брэд Дресс отметил, что серьёзные разговоры о следующем раунде финансирования отложены. После того...
23 мая 2023
США не планируют сокращать оборонные расходы
Тема сокращения расходов на оборону не значится в повестке переговоров между властями и Конгрессом США по проблеме повышения потолка госдолга. Об этом 23 мая заявил журналистам конгрессмен Кевин Маккарти. Как пояснил Маккарти, американский лидер Джо Байден побывал на саммите G7, где рассказывал...
23 мая 2023
Конгрессмен обвинил Байдена в бездействии в ситуации с госдолгом
К первому дефолту в истории США может привести бездействие американского лидера Джо Байдена, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. «До дефолта Байдена по государственному долгу остается 10 дней. Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к...
23 мая 2023
Байден не смог исключить дефолт в США
Президент США Джо Байден заявил, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует своими действиями суверенный дефолт. Такое признание он сделал на пресс-конференции в Хиросиме по итогам саммита G7. «Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив...
21 мая 2023
Байден предложил журналистам умолкнуть вместо ответа про дефолт
Во время выступления на саммите G7 в Японии 20 мая президент США Джо Байден попросил журналистов «умолкнуть» вместо того, чтобы ответить на их вопрос про дефолт в Соединённых Штатах. Он произносил вступительную речь, после которой многие представители СМИ начали интересоваться у американского...
20 мая 2023
Байден заявил о «катастрофе» в США в случае дефолта
Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами 17 мая, заверил их, что достигнет соглашения с республиканцами по вопросу повышения потолка госдолга и не допустит дефолта в стране, грозящего вылиться в «катастрофу». «Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету и что Америке не грозит...
17 мая 2023
В Конгрессе США оценили ход переговоров о повышении потолка госдолга
Белый дом и Конгресс США не преодолели разногласий по вопросу о повышении потолка государственного долга, и они всё ещё далеки от заключения соответствующего соглашения, сообщил журналистам спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти по итогам второй встречи с американским президентом Джо...
17 мая 2023
Инвестор оценил вариант дефолта в США
США не объявят дефолт, однако ситуация с растущим государственным долгом приведёт к серьёзным экономическим проблемам в стране, заявил американский инвестор Джим Роджерс. При этом эксперт считает, что Соединённые Штаты всё же поднимут предельный уровень госдолга. «Если они поднимут потолок госдолга...
16 мая 2023
Министр финансов США подтвердила прогноз по дате дефолта
Конгрессу США следует незамедлительно повысить потолок госдолга, чтобы избежать дефолта, говорится в письме американского министра Джанет Йеллен в адрес законодательного органа страны. Она подтвердила, что дефолт Соединённых Штатов, скорее всего, произойдет к началу следующего месяца, а...
16 мая 2023
МВФ: возможный дефолт США повлияет на весь мир
Возможный дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для самой страны, но и для всей мировой экономики, заявила 11 мая директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак. «Дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для...
11 мая 2023
Пентагон: дефолт скажется на денежном довольствии военнослужащих США
Одним из последствий возможного дефолта в США стало бы лишение возможности стабильно выплачивать денежное довольствие американским военнослужащим, заявил 11 мая министр обороны США Ллойд Остин. «Это будет означать, что мы подчас не сможем платить нашим военнослужащим хоть сколько-нибудь стабильно...
11 мая 2023