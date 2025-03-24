Нью-Йорк, США, 24 марта, 2025, 17:27 — ИА Регнум. В промежутке с июля по октябрь 2025 года Соединённые Штаты могут объявить о дефолте по госдолгу. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«У Соединённых Штатов могут закончиться денежные средства для продолжения оплаты своих счетов к середине июля, если конгресс не предпримет действий по повышению или приостановке лимита государственного долга. Этот крайний срок, известный как «день X» — момент, когда США не смогут выполнить свои финансовые обязательства и могут объявить дефолт по своему долгу», — говорится в публикации.

По данным издания, государственный долг в настоящее время приближается к 37 трлн долларов. Уточняется, что республиканцы активно сокращают федеральные рабочие места в правительственных учреждениях.

Помимо этого, администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность сократить расточительные расходы, однако американские законодатели не проявили особого желания сокращать программы социальной защиты, которые и являются основными факторами роста госдолга США.

Как передавало ИА Регнум, американский государственный долг за 2024 год вырос на $2,4 трлн и эта сумма превысила общую задолженность России более чем в восемь раз.

16 января глава минфина США Скотт Бессент заявил, что экономический кризис может охватить США к концу 2025 года, если конгресс не примет срочных мер. Если ситуация не изменится, страну ждёт рост налогов на $4 трлн, предупредил он.

По его словам, из-за больших бюджетных расходов правительство США столкнулось с дефицитом средств, который составил 7% от ВВП, что является максимальным значением за последние четыре года. США должны отдать приоритет инвестициям, которые помогали бы экономическому росту, уверен Бессент.