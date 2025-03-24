В июле США могут объявить о дефолте по госдолгу — СМИ
NYT: в июле США могут объявить о дефолте по госдолгу
Нью-Йорк, США, 24 марта, 2025, 17:27 — ИА Регнум. В промежутке с июля по октябрь 2025 года Соединённые Штаты могут объявить о дефолте по госдолгу. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
«У Соединённых Штатов могут закончиться денежные средства для продолжения оплаты своих счетов к середине июля, если конгресс не предпримет действий по повышению или приостановке лимита государственного долга. Этот крайний срок, известный как «день X» — момент, когда США не смогут выполнить свои финансовые обязательства и могут объявить дефолт по своему долгу», — говорится в публикации.
По данным издания, государственный долг в настоящее время приближается к 37 трлн долларов. Уточняется, что республиканцы активно сокращают федеральные рабочие места в правительственных учреждениях.
Помимо этого, администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность сократить расточительные расходы, однако американские законодатели не проявили особого желания сокращать программы социальной защиты, которые и являются основными факторами роста госдолга США.
Как передавало ИА Регнум, американский государственный долг за 2024 год вырос на $2,4 трлн и эта сумма превысила общую задолженность России более чем в восемь раз.
16 января глава минфина США Скотт Бессент заявил, что экономический кризис может охватить США к концу 2025 года, если конгресс не примет срочных мер. Если ситуация не изменится, страну ждёт рост налогов на $4 трлн, предупредил он.
По его словам, из-за больших бюджетных расходов правительство США столкнулось с дефицитом средств, который составил 7% от ВВП, что является максимальным значением за последние четыре года. США должны отдать приоритет инвестициям, которые помогали бы экономическому росту, уверен Бессент.