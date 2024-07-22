Москва, 22 июля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Украина уже в августе может столкнуться с дефолтом. Киев решил подстраховаться на случай, если инвесторы не согласятся на реструктуризацию до 10 августа, и законодательно запретил до октября выплачивать внешний долг. Финансовый аналитик Михаил Беляев считает такой способ очень странным.

Известия/ Тарас Петренко

«Киев почему-то думает, что на Западе будут считаться с его внутренними законами, но необходимого авторитета у Украины нет», — замечает Беляев.

Он отметил, что киевские власти безуспешно пытаются уговорить кредиторов на реструктуризацию долга, однако не проявляют никакой гибкости в этом вопросе.

«Инвесторам предложили совершенно невыгодные условия. Придётся идти на уступки», — процитировало агентство «Прайм» эксперта.

Аналитик считает, что союзники Киева в обмен на льготные условия для приобретения активов или земель могут согласиться на реструктуризацию.

Однако такое запугивание не сработает, уверены эксперты. По их словам, в случае дефолта могут заблокировать счёта украинских властей и компаний в европейских и американских банках.

Как сообщало ИА Регнум, по данным британского журнала Economist, власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если им не удастся договориться о реструктуризации долга. Эксперты издания отметили, что сделка маловероятна.

В обычных условиях переговоры о реструктуризации занимают месяцы, а у официального Киева остались считаные недели и нет никаких аргументов для того, чтобы убедить контрагентов в свой платёжеспособности, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.

Публицист и политолог Владимир Скачко в беседе с ИА Регнум заявил, что если Киеву не удастся договориться о реструктуризации долгов, то практически всё, что так или иначе было обусловлено как залог, официально перейдёт в собственность западных транснациональных компаний.

Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники 18 июля написало, что руководители киевского режима начали второй раунд переговоров с кредиторами для достижения соглашения по реструктуризации долга, чтобы предотвратить дефолт. Первый раунд прошёл в июне, но соглашения не достигли.

Собеседники агентства отметили, что группа украинских держателей облигаций подписала конфиденциальные соглашения для начала второго раунда официальных переговоров с правительством о реструктуризации более чем 20 млрд долларов долга. Срок моратория на выплаты украинского долга истекает 1 августа.