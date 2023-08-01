Вашингтон, 2 августа, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Американское агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединённых Штатов в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в отчёте корпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Поясняется, что понижение было сделано с учётом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, а также высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться. Кроме того, по мнению аналитиков Fitch, наблюдаются ухудшения управляемости на протяжении последних 20 лет, что выражается «в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений в последнюю минуту».

Также на снижение рейтинга повлияли сохранение угрозы рецессии и рост ставки ФРС.

Понижение кредитного рейтинга может негативно сказаться на экономике страны, иностранных инвестициях и заимствованиях.

Вашингтон не согласился с такими выводами. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что это всё делается против президента Джо Байдена, который «добился сильнейшего восстановления экономики».

Как сообщало ИА Регнум, власти США вряд ли допустят дефолт, заявил 5 июня министр финансов России Антон Силуанов, назвав ситуацию с американским госдолгом результатом непродуманной экономической политики — Америка сама печатает деньги «и напечатает столько, сколько нужно».

Решение Федеральной резервной системы (ФРС) США отложить понижение ставки рефинансирования на пару лет может спровоцировать волну банкротств среди американских компаний из-за дорогих кредитов.

Возможный дефолт в США может привести доллар и американскую экономику к тяжёлым последствиям. Об этом заявил экономист Скотт Макдоналд.