Вашингтон, 31 мая, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Возможный дефолт в Соединённых Штатах Америки может привести доллар и американскую экономику к тяжёлым последствиям. Об этом заявил экономист Скотт Макдоналд в статье для National Interest в среду, 31 мая 2023.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара. Вместе с этим Вашингтон может лишиться возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций и ценных бумаг», — считает Макдоналд.

По его словам, возможный дефолт в США тяжело отразится на американской экономике и приведёт к «свержению доллара с престола мировой валюты». Он также отметил, что страны Африки и Латинской Америки, а также Россия и Китай начали активно производить торговые операции в других валютах.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что абсолютно уверен в том, что Конгресс придёт к соглашению и одобрит предложение по государственному долгу до 5 июня. По его словам, причин для отказа со стороны палат парламента США якобы нет.