Украина уже давно не живёт, а выживает за счёт притока западных денег, при этом из-за громадных и непрозрачных расходов стране не раз предрекали банкротство. Тем не менее западные государства поддерживают Киев на плаву, договариваясь о новых траншах Украине.

ИА Регнум Украина, дефолт

О сложившейся опасной для киевского режима ситуации в экономике государства не раз говорили и сами западные союзники Украины. Как писало издание The Economist, украинские власти могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться о реструктуризации задолженности.

В материале говорится, что Киев летом 2024 года пытался договориться с частными инвесторами о реструктуризации долга, но достичь соглашения сторонам не удалось. Кроме того, ВВП государства сейчас на четверть меньше показателей начала 2022 года, размер долга по состоянию на июнь достиг 94% валового внутреннего продукта, а плачевное состояние инфраструктуры страны лишь усугубляет ситуацию.

The Economist отмечает, что у Украины есть два варианта развития событий: или объявление дефолта, или достижение договорённости о продлении отсрочки до 2027 года. Однако в любом случае кредиторы свои проценты не получат.

В мае о дефолте через три месяца на Украине предупреждала и газета The Wall Street Journal. Издание рассказало, что после начала СВО иностранные держатели облигаций разрешили Киеву приостановить выплаты по госдолгу на два года, но теперь желают их возобновления, из-за чего стране уже этим летом может грозить банкротство.

Киевский режим активно продолжает залезать в бесконечные долги, а дефолт в стране уже фактически наступил, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Политик отмечает, что де-факто дефолтная ситуация уже существует, напоминая, что на протяжении двух лет держатели облигаций ничего не получают.

По словам Азарова, возможное формальное заявление о дефолте ничего не изменит, а страна уже является банкротом, так как 75% её бюджета — либо заёмные, либо предоставляемые (кредиты или гранты) средства.

«Это огромные суммы! Участвуют в финансировании Украины Всемирный банк, Международный валютный фонд, прямые кредиторы — США, ЕС, некоторые отдельные страны», — рассказывает Азаров.

При этом, подчёркивает экс-премьер, громадные транши сделали экономику страны полностью зависимой от внешнего финансирования. Если поступления с Запада резко уменьшатся, Украину ожидает не просто дефолт, а катастрофа, констатирует политик.

Дай, дай, дай

В 2023 году президент России Владимир Путин отмечал, что украинская экономика не может существовать без внешней подпитки. По словам главы государства, «бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более-менее выровнены. Но за счёт чего? За счёт ежемесячных многомиллиардных вливаний… стоит только это прекратить — через неделю всё ляжет. То же самое касается системы обороны».

А на днях стало известно, что Киев получил от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш в размере 2,2 миллиарда долларов для трат на социальные нужды и критические расходы бюджета. Это заметно увеличило размер задолженности страны перед МВФ — сегодня Украина является вторым крупнейшим заёмщиком фонда с долгом в 13,8 миллиарда долларов.

В целом за первые шесть месяцев 2024 года в бюджет страны из внешних источников поступило почти 14 миллиардов долларов — кроме МВФ, крупными донорами стали Европейский союз, Канада и Япония. Однако, как жалуется украинское министерство финансов, в целом иностранная помощь бюджету Украины на текущий момент достигла минимумов с февраля 2022 года.

Кроме того, зарубежные транши Киеву содержат важные нюансы. Из согласованных в начале 2024 года Евросоюзом на выделение Украине 50 миллиардов евро лишь 17 миллиардов поступят в виде грантов, а 33 миллиарда европейцы предоставят в виде кредитов.

Впрочем, когда дело касается военной помощи Украине ради продолжения борьбы с Россией, западные страны явно не скупятся. Как отметил 28 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, союзники Киева, с которыми были подписаны соглашения по безопасности, в течение следующих четырёх лет будут ежегодно оказывать стране военную поддержку на 60 миллиардов долларов.

При этом в начале июля стало известно, что страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году. По информации издания Reuters, соглашение будет подписано лидерами стран альянса на саммите в Вашингтоне, который пройдёт с 9 по 11 июля.

Тем не менее подчинённые Владимира Зеленского продолжают изыскивать всё новые способы получения финансов — от повышения налогов и урезания социальных расходов до распродажи крупных государственных активов. Впрочем, даже украинские аналитики признают: инструментов для повышения поступлений в бюджет у Украины слишком мало.

Пешка без права голоса

Вложения Запада в Украину — не экономический, а политический вопрос, заявил ИА Регнум публицист и политолог Владимир Скачко: союзники Киева ставят своей единственной целью максимальное обескровливание России.

«Никто никогда не будет думать о том, чтобы восстановить какую-то экономику Украины», — говорит эксперт.

По мнению Скачко, на Украине всё, что сможет работать и сможет быть мобилизовано и подчинено конфликту, будет работать на конфликт, в то время как остальные расходы будут проходить по остаточному принципу. Эксперт напоминает, что по требованию договоров Киева с МВФ жителей страны ждут повышения тарифов и снижение социальных выплат.

Как полагает политолог и экономист Александр Дудчак, в задачи Украины не входят размышления, на какие средства и как воевать, а также как жить дальше — Запад финансирует киевский режим и принимает за него все решения. У Лондона и Вашингтона могут быть разные мнения, что делать с Киевом в будущем и как его использовать, но они сходятся в том, что надо продолжать вести войну против России руками Украины, сообщил Дудчак в комментарии ИА Регнум.

Что касается обсуждаемого сегодня возможного дефолта Украины, то, как отмечает Владимир Скачко, если Киеву не удастся договориться о реструктуризации долгов, то практически всё, что так или иначе было обусловлено как залог, официально перейдет в собственность западных транснациональных компаний.

«Останется только поставить точку над i и окончательно передать всё в руки других хозяев. Это очень легко делается, когда дефолт объявляется», — говорит собеседник ИА Регнум.

По мнению же Александра Дудчака, дефолт на Украине вряд ли объявят, потому что это несёт репутационные риски для созданного для Украины образа ценной страны. Впрочем, в любом случае принятие решения останется за Западом — в Киеве не в силах всерьёз повлиять на развитие ситуации.

«Вполне могут, конечно, и отсрочить платежи, хотя времени мало для реструктуризации долгов. А могут согласиться на продолжение обдумывания этой проблемы и изыскать средства, которые возьмут под будущий делёж российских активов», — полагает Дудчак.