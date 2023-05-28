Вашингтон, 29 мая, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден объявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Конгресса США республиканцем Кевином Маккарти. Он заверил американцев, что теперь удастся избежать дефолта в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер сказал журналистам после телефонного разговора со спикером Маккарти, что они «достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному Конгрессу».

Законопроект отправят в палату представителей и в Сенат США. Президент также призвал американских законодателей поддержать соглашение.

Как сообщало ИА Регнум, министерство финансов США сдвинуло срок возможного наступления дефолта с 1 на 5 июня. Глава министерства Джанет Йеллен призвала Конгресс решить вопрос о потолке государственного долга как можно скорее.

Задолженность Соединённых Штатов по итогам прошлого года составила 31,42 трлн долларов.

Ранее Маккарти подтвердил слухи о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта.