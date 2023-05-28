Вашингтон, 28 мая, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Конгрессмены-республиканцы достигли договорённости с Белым домом по потолку госдолга и предотвращению дефолта, сообщил корреспондент издания Punchbowl News, освещающий деятельность представителей Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

После телефонных переговоров американского лидера Джо Байдена со спикером палаты представителей Кевином Маккарти республиканцы 28 мая планируют провести интернет-совещание на тему достигнутых договорённостей.

Контролирующие палату представителей республиканцы призывали администрацию США к ограничению бюджетных расходов. Без повышения потолка госдолга власти в начале июня 2023 года столкнуться с проблемами по обслуживание своих финансовых обязательств.

Как сообщало ИА Регнум, министерство финансов США сдвинуло срок возможного наступления дефолта с 1 на 5 июня. Глава ведомства Джанет Йеллен призвала Конгресс решить вопрос о потолке государственного долга как можно скорее.

Изменение срока позволит министерству выполнить ряд социальных платежей (пособия и расходы на здравоохранение) на общую сумму около 130 млрд долларов. После осуществления этих выплат деньги у министерства финансов закончатся.

Задолженность США по итогам 2022 года составила 31,42 трлн долларов.