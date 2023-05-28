Вашингтон, 28 мая, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Конгрессмены-республиканцы достигли договорённости с Белым домом по потолку госдолга и предотвращению дефолта, сообщил корреспондент издания Punchbowl News, освещающий деятельность представителей Конгресса США.

Республиканцы достигли успехов в переговорах с Белым домом о предотвращении дефолта
Иван Шилов ИА REGNUM
Конгресс США

После телефонных переговоров американского лидера Джо Байдена со спикером палаты представителей Кевином Маккарти республиканцы 28 мая планируют провести интернет-совещание на тему достигнутых договорённостей.

Контролирующие палату представителей республиканцы призывали администрацию США к ограничению бюджетных расходов. Без повышения потолка госдолга власти в начале июня 2023 года столкнуться с проблемами по обслуживание своих финансовых обязательств.

Как сообщало ИА Регнум, министерство финансов США сдвинуло срок возможного наступления дефолта с 1 на 5 июня. Глава ведомства Джанет Йеллен призвала Конгресс решить вопрос о потолке государственного долга как можно скорее.

Изменение срока позволит министерству выполнить ряд социальных платежей (пособия и расходы на здравоохранение) на общую сумму около 130 млрд долларов. После осуществления этих выплат деньги у министерства финансов закончатся.

Задолженность США по итогам 2022 года составила 31,42 трлн долларов.