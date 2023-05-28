Вашингтон, 28 мая, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подтвердил слухи о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

Ранее издание Punchbowl News сообщило, что конгрессмены-республиканцы достигли договорённости с Белым домом по потолку госдолга и предотвращению дефолта.

«Мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа», — написал конгрессмен в социальной сети Twitter.

По словам Маккарти, соответствующий вопрос обсуждался с американским лидером Джо Байденом по телефону. Он подчеркнул, что президент долго отказывался вести переговоры.

Текст соглашения о потолке госдолга будет опубликован 28 мая, голосование по данному вопросу состоится 31 мая.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МВФ призвали Конгресс США немедленно поднять потолок госдолга из-за того, что сложившаяся ситуация может создать дополнительные риски для американской и мировой экономики.

Экономисты Goldman Sachs заявляли, что, по их оценкам, резервы министерства финансов США закончатся к 9 июня.

Позднее министерство финансов США сдвинуло срок возможного наступления дефолта с 1 на 5 июня. Глава ведомства Джанет Йеллен призвала Конгресс решить вопрос о потолке государственного долга как можно скорее.

Задолженность Соединённых Штатов по итогам 2022 года составила $31,42 трлн, следующие в мировом списке 13 стран задолжали в общей сложности $31,4 трлн. При этом государственный долг России за 2022 год составил около $295 млрд, это в 107 раз меньше американского, в 33 раза — японского, в 13 раз — китайского.