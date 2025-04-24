Лондон, 24 апреля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. В мае на Украине могут объявить дефолт по платежу в размере около $600 млн, поскольку республика не сумела договориться о реструктуризации долга. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинский минфин.

Станислав Красильников/ТАСС

«Украина заявила в четверг, что ей не удалось достичь соглашения с держателями её долга в размере $2,6 млрд, что подорвало её надежды на проведение реструктуризации до истечения срока выплаты в следующем месяце», — указано в публикации.

Уточняется, что в мае Киев будет обязан выплатить около $600 млн по ценным бумагам, которые привязаны к ВВП республики.

«Киеву придётся решить, объявлять ли дефолт по платежу, который должен быть выплачен в конце мая, если он не сможет вовремя договориться о реструктуризации», — также отмечено в материале.

При этом в украинском минфине заявили, что будут рассматривать все доступные варианты.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев с удовольствием «хомячит за обе щеки» деньги инвесторов и при этом не торопится отменять запрет на переговоры с Москвой, хотя к этому призывают его спонсоры.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров также подчёркивал, что МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке киевского режима, выделяя займы и кредиты, многократно превышающие средства, которые предоставляются африканским и другим развивающимся странам. Украина стала вопиющим примером непропорционального роста расходов на военные нужды при поглощении сотен миллиардов долларов помощи, отметил министр.